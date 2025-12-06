Borussia Dortmund-Hoffenheim domenica 07 dicembre 2025 ore 17 | 30 | formazioni quote pronostici Gialloneri all’ostacolo Hoffenheim
Reduce dalla cocente eliminazione dalla coppa per mano del Leverkusen il Borussia Dortmund di Kovac è di scena quest’oggi in casa contro l’Hoffenheim di Ilzer. A differenza della gara di sabato scorso alla BayArena, i gialloneri sono stati decisamente più propositivi e hanno avuto il pallino del gioco per tutta la gara, ma senza trovare la via del gol. Sfuma dunque uno . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Due attaccanti nella lista dei desideri del Milan Stando a quanto raccolto da TMW, il club rossonero avrebbe messo nel mirino Fabio Silva del Borussia Dortmund e Burkardt del Eintracht Francoforte Chi preferiresti come rinforzo per gennaio #AcMilan # - facebook.com Vai su Facebook
@FraNasato Ma siamo il Milan o il borussia dortmund. Vai su X
Pronostico Borussia Dortmund-Hoffenheim: c’è un sensibile allungo - Hoffenheim è una partita della tredicesima giornata di Bundesliga e si gioca domenica: diretta tv, formazioni, pronostico. Scrive ilveggente.it
Pronostico Borussia Dortmund vs 1899 Hoffenheim – 7 Dicembre 2025 - 1899 Hoffenheim, in programma il 7 Dicembre 2025 alle 17:30 al Signal Iduna Park. Secondo news-sports.it
Dortmund-Hoffenheim live streaming gratis: diretta Bundesliga - Borussia Dortmund contro Hoffenheim nella 13ª giornata di Bundesliga: momento delle squadre, situazione di classifica, probabili formazioni del match in programma domenica alle 17:30, e streaming grat ... Segnala msn.com
Bundesliga, Borussia Dortmund in casa contro l'Hoffenheim: chiude Lipsia-Eintracht - Il Borussia Dortmund sfiderà l'Hoffenheim mentre a concludere questa domenica calcistica in Germania ci penserà la sfida fra Lipsia ed Eintracht Francoforte. Secondo tuttomercatoweb.com
Bundesliga, al Borussia Dortmund basta Reus: 1-0 all'Hoffenheim, primato momentaneo - Basta un gol di Marco Reus al 16' per permettere al Borussia Dortmund di avere la meglio nei confronti dell'Hoffenheim nell'anticipo della 5^ giornata di Bundesliga. Segnala m.tuttomercatoweb.com
Bundesliga, il Borussia Dortmund si complica la vita. L'Hoffenheim vince 3-2 - Meno venti dal Bayer Leverkusen, in testa alla classifica, e il quarto posto che ora non è più una certezza. Da tuttomercatoweb.com