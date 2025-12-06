Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025 | numeri e proposte

Si è chiusa alla Giffoni Multimedia Valley la sesta edizione della Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025, promossa dalla Fondazione Super Sud e organizzata dal Gruppo Stratego Società Benefit, in partnership con il Giffoni Film Festival. Per tre giorni la valle del cinema ha ospitato studenti, scuole, ITS Academy, università, enti di formazione, aziende, professionisti e istituzioni, facendo registrare oltre 3.500 presenze complessive. La Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025 si conferma così come uno dei principali hub del Mezzogiorno dedicati all’orientamento e al dialogo strutturato tra sistema formativo e mercato del lavoro, in un Sud chiamato a misurarsi con le sfide dell’intelligenza artificiale, delle discipline STEM e del crescente interesse di imprese nazionali e internazionali alla ricerca di talenti. 🔗 Leggi su Zon.it © Zon.it - Borsa Mediterranea Formazione Lavoro 2025: numeri e proposte

