Borracce in regalo alla primaria | Così educhiamo all’ecologia

Lanazione.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche quest’anno borracce in regalo alle classi ‘prime’ delle scuole primarie. A Empoli la consegna nelle scuole di Ponzano e Ponte a Elsa. Si tratta di un progetto portato avanti in questi anni in collaborazione con l’ Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e Acque Spa che mira non soltanto a limitare l’uso della plastica ma anche ad una maggior informazione e consapevolezza delle risorse ambientali. Aver attuato e proseguire questo percorso con le scuole è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di un modello virtuoso ed è importante il coinvolgimento di tutti i cittadini e in particolare delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

borracce in regalo alla primaria cos236 educhiamo all8217ecologia

© Lanazione.it - Borracce in regalo alla primaria: "Così educhiamo all’ecologia"

Altre letture consigliate

Santa Croce, borracce in regalo ai ragazzi delle scuole - Il Comune, grazie al finanziamento di Masoni Spa e LVMH Métiers d'Art, ha acquistato le borracce in alluminio anche per i cento dipendenti comunali. Come scrive lanazione.it

Campagna "Plastic free" Borracce per gli alunni della scuola primaria - Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, sta continuando la campagna "Plastic free" attuata dallo scorso anno dal Comune nelle scuole matelicesi: una nuova consegna di borracce in alluminio ... Scrive ilrestodelcarlino.it

Centoundici borracce termiche con tanto di libro, in regalo agli - È il frutto dell'incontro di ieri mattina tra gli studenti della Colonia Caroya, il sindaco Guido Scapolan ... Da ilgazzettino.it

Mirandola plastic free, borracce in regalo ai dipendenti comunali - Il Comune e Aimag hanno donato una borraccia d’acciaio, e i porta mozziconi portatili, ai dipendenti comunali al fine di sensibilizzarli alla ... Scrive ilrestodelcarlino.it

borracce regalo primaria cos236Stop alla plastica, in regalo agli studenti borracce di metallo - Ridurre il più possibile l’utilizzo di bottiglie di plastica, sensibilizzare le nuove generazione alle tematiche ambientali e ad un consumo consapevole delle risorse. Si legge su msn.com

Cerca Video su questo argomento: Borracce Regalo Primaria Cos236