Borracce in regalo alla primaria | Così educhiamo all’ecologia

Anche quest’anno borracce in regalo alle classi ‘prime’ delle scuole primarie. A Empoli la consegna nelle scuole di Ponzano e Ponte a Elsa. Si tratta di un progetto portato avanti in questi anni in collaborazione con l’ Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e Acque Spa che mira non soltanto a limitare l’uso della plastica ma anche ad una maggior informazione e consapevolezza delle risorse ambientali. Aver attuato e proseguire questo percorso con le scuole è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di un modello virtuoso ed è importante il coinvolgimento di tutti i cittadini e in particolare delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

