Borracce in regalo alla primaria | Così educhiamo all’ecologia
Anche quest’anno borracce in regalo alle classi ‘prime’ delle scuole primarie. A Empoli la consegna nelle scuole di Ponzano e Ponte a Elsa. Si tratta di un progetto portato avanti in questi anni in collaborazione con l’ Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e Acque Spa che mira non soltanto a limitare l’uso della plastica ma anche ad una maggior informazione e consapevolezza delle risorse ambientali. Aver attuato e proseguire questo percorso con le scuole è fondamentale per raggiungere l’obiettivo di un modello virtuoso ed è importante il coinvolgimento di tutti i cittadini e in particolare delle nuove generazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
IDEA REGALO PERFETTA PER UN VERO TIFOSO Questo Natale porta sotto l’albero la passione per il calcio ? Zaini, astucci, accappatoi, borracce, pantofole, set scuola e accessori ufficiali Juventus – Milan – Inter ? Regali utili, originali e - facebook.com Vai su Facebook
Santa Croce, borracce in regalo ai ragazzi delle scuole - Il Comune, grazie al finanziamento di Masoni Spa e LVMH Métiers d'Art, ha acquistato le borracce in alluminio anche per i cento dipendenti comunali. Come scrive lanazione.it
Campagna "Plastic free" Borracce per gli alunni della scuola primaria - Nonostante le restrizioni dovute alla pandemia, sta continuando la campagna "Plastic free" attuata dallo scorso anno dal Comune nelle scuole matelicesi: una nuova consegna di borracce in alluminio ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Centoundici borracce termiche con tanto di libro, in regalo agli - È il frutto dell'incontro di ieri mattina tra gli studenti della Colonia Caroya, il sindaco Guido Scapolan ... Da ilgazzettino.it
Mirandola plastic free, borracce in regalo ai dipendenti comunali - Il Comune e Aimag hanno donato una borraccia d’acciaio, e i porta mozziconi portatili, ai dipendenti comunali al fine di sensibilizzarli alla ... Scrive ilrestodelcarlino.it
Stop alla plastica, in regalo agli studenti borracce di metallo - Ridurre il più possibile l’utilizzo di bottiglie di plastica, sensibilizzare le nuove generazione alle tematiche ambientali e ad un consumo consapevole delle risorse. Si legge su msn.com