Bormolini e Dalmasso squilli olimpici | doppio trionfo in Coppa a Mylin

Si apre con una doppietta azzurra nel gigante maschile e nel femminile la stagione del parallelo. Sul podio anche March e Caffont. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bormolini e Dalmasso, squilli olimpici: doppio trionfo in Coppa a Mylin

Leggi anche questi approfondimenti

Bormolini e Dalmasso, squilli olimpici: doppio trionfo in Coppa a Mylin - Si apre con una doppietta azzurra nel gigante maschile e nel femminile la stagione del parallelo. Riporta msn.com

Coppa del Mondo di snowboard parallelo, Bormolini e Dalmasso vincono all'esordio - Ha preso il via la Coppa del Mondo di Snowboard Parallelo dalla Cina Mylin, in estrema Mongolia. Come scrive sportmediaset.mediaset.it

Snowboard: Bormolini e Dalmasso, show Italia in coppa del mondo - Maurizio Bormolini batte Benjamin Karl, Lucia Dalmasso supera Elisa Caffont in finale, Aaron March è terzo con Mirko Felicetti quarto: la stagione dello snowboard si apre all'insegna dell'Italia, con ... Lo riporta ansa.it

Capolavoro azzurro in CdM a Mylin! Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso trionfano nel PGS, ma sul podio anche Elisa Caffont (2ª) e Aaron March (3°) - Maurizio Bormolini e Lucia Dalmasso trionfano nel PGS, ma sul podio anche Elisa Caffont (2ª) e Aaron March (3°) ... Lo riporta eurosport.it

Bormolini guida la super Italia dello snowboard al debutto in Cina: ecco i 14 azzurri per i giganti di Mylin - 7 dicembre l'apertura della Coppa del Mondo per le specialità del parallelo, che il livignasco ha conquistato nell'ultima stagione: senza Fischnaller, infortunatosi ... Secondo neveitalia.it