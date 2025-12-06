Borghi sulla Coppa Italia | Per il Milan cade un obbiettivo meno importante

Il giornalista Stefano Borghi ha voluto commentare l'eliminazione dei rossoneri dalla Coppa Italia per mano della Lazio.

Domenica in Borgo arriva quel Terricciola che ci ha eliminato dalla Coppa, sentiamo ancora il sapore amaro ed incredulo di quella serata "particolare". Ma questa è Storia del passato. Il resto è superfluo. - facebook.com Vai su Facebook

Borghi sicuro: “Coppa Italia obiettivo meno importante. Lazio avanti con merito” - Nel suo canale Youtbe, Stefano Borghi ha commentato l'ottavo di finale di Coppa Italia giocato tra Lazio e Milan con i biancocelesti che hanno ottenuto la qualificazione ai quarti di ... Lo riporta milannews.it

Borghi analizza la vittoria del Milan e parla del futuro di Maignan - Segui le ultimissime sui rossoneri La vittoria del Milan sulla Lazio è stata un segnale importante per il campionato, ma a fare la ... Secondo milannews24.com

