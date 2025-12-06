Borghi-Crosetto lite social in maggioranza dopo gli attacchi Usa all’Europa | Smantelliamo l’Ue Da quando parli l’inglese?

Open.online | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nuovo botta e risposta tra Guido Crosetto e il senatore leghista Claudio Borghi. Tutto nasce dal lungo post del ministro della Difesa pubblicato in risposta alla Strategia di sicurezza nazionale Usa in cui si adombra il rischio della «cancellazione della civiltà» in Europa e di un continente «irriconoscibile tra vent’anni o meno». Borghi, senatore della Lega e guru economico di Matteo Salvini, non si trattiene e scrive: «Pensa un po’, dove tu in quel rapporto leggi che noi abbiamo bisogno di più armi da comprare insieme alla Ue? Io leggo che l’Ue deve essere smantellata per poter tornare a crescere come Italia». 🔗 Leggi su Open.online

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Borghi-Crosetto, lite social in maggioranza dopo gli attacchi Usa all’Europa: «Smantelliamo l’Ue». «Da quando parli l’inglese?» - Il senatore leghista contro il ministro della Difesa sulla risposta alla Strategia di sicurezza Usa: «Liberiamoci del mostro antidemocratico» ... Lo riporta open.online

Kiev, Crosetto al leghista Borghi: "A Mosca tuoi post impossibili". Il dem Sensi: "Si voti in Aula" - Botta e risposta tra Claudio Borghi, senatore leghista, e Guido Crosetto, ministro della Difesa. Riporta repubblica.it

Crosetto, attacco hacker al profilo social del ministro: aperta un'indagine. Richieste donazioni in criptovalute per Armani e Gaza - La Procura di Roma ha aperto un fascicolo di indagine in relazione all'attacco hacker al profilo social del ministro della Difesa, Guido Crosetto, avvenuto la scorsa settimana. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Borghi Crosetto Lite Social