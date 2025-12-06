Borghi-Crosetto lite social in maggioranza dopo gli attacchi Usa all’Europa | Smantelliamo l’Ue Da quando parli l’inglese?
Nuovo botta e risposta tra Guido Crosetto e il senatore leghista Claudio Borghi. Tutto nasce dal lungo post del ministro della Difesa pubblicato in risposta alla Strategia di sicurezza nazionale Usa in cui si adombra il rischio della «cancellazione della civiltà» in Europa e di un continente «irriconoscibile tra vent’anni o meno». Borghi, senatore della Lega e guru economico di Matteo Salvini, non si trattiene e scrive: «Pensa un po’, dove tu in quel rapporto leggi che noi abbiamo bisogno di più armi da comprare insieme alla Ue? Io leggo che l’Ue deve essere smantellata per poter tornare a crescere come Italia». 🔗 Leggi su Open.online
