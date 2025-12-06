Bonus Psicologo 2025 | online le graduatorie definitive Utilizzabile entro 270 giorni Messaggio INPS

L’INPS ha reso disponibili le graduatorie definitive del Bonus Psicologo 2025. Gli elenchi, consultabili per Regione e per la Provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige, sono stati stilati tenendo conto dell’ISEE più basso. In caso di parità, è stato applicato il criterio dell’ordine cronologico di presentazione delle domande, nei limiti delle risorse stanziate. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

