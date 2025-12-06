Bonus Psicologo 2025 le graduatorie definitive | come scoprire la propria posizione i beneficiari e le scadenze

6 dic 2025

Sono state pubblicate le graduatorie definitive dei beneficiari del Bonus Psicologo 2025, suddivise per Regioni e per la provincia autonoma di Bolzano–Alto Adige. Lo comunica l’Inps, precisando che l’assegnazione è stata stabilita in base all’Isee più basso. E, in caso di parità, secondo l’ ordine cronologico di presentazione delle domande, nel rispetto delle risorse disponibili. Complessivamente, i fondi unificati tra residui del 2024 e stanziamenti del 2025 ammontano a 21,5 milioni di euro, distribuiti tramite un’unica graduatoria nazionale. L’Inps ricorda che le domande con Isee incompleto o difforme, non sanate nei termini previsti dalla circolare n. 🔗 Leggi su Open.online

