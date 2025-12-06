bonus mamme lavoratrici in scadenza ancora pochi giorni per riceverlo a dicembre

Il bonus mamme lavoratrici è in scadenza. Manca ormai poco al termine ultimo per presentare le domande per il 2025. Entro il 9 dicembre, infatti, si potrà richiedere il beneficio. Entro il termine si può inviare la domanda per ottenere l’accesso al contributo mensile di 40 euro per un massimo di 12 mesi. Il pagamento avverrà in un’unica soluzione a dicembre 2025. Quando fare la domanda per il bonus mamme lavoratrici. Sta per scadere il tempo per presentare la domanda per il bonus mamme lavoratrici. La data di scadenza utile per avere il beneficio è il 9 dicembre 2025. Le tempistiche sono state anche allungate grazie alle festività. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

