Bonus Elettrodomestici occhio alla scadenza | che succede ai voucher non utilizzati

Si torna a parlare di Bonus Elettrodomestici, ma stavolta al centro della discussione sono le scadenze, sempre più vicine. Il bonus elettrodomestici continua a essere uno degli incentivi più discussi del momento, soprattutto ora che iniziano a scattare le prime scadenze ufficiali. Molti beneficiari stanno infatti scoprendo che il tempo per utilizzare il voucher è limitato e che la mancata spesa comporta conseguenze spesso inaspettate. La misura, pensata per sostenere le famiglie nella sostituzione degli apparecchi domestici, sta mostrando un andamento più che positivo, sin dalle prime settimane. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Bonus Elettrodomestici, occhio alla scadenza: che succede ai voucher non utilizzati

