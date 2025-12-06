Bonomi investindustrial punta a investire in Difesa e Aerospazio per unire le piccole imprese in un campione nazionale in Italia investiti 5,1 mld

Ilgiornaleditalia.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Andrea Bonomi, managing principal e fondatore di Investindustrial Advisors, ha parlato dei suoi prossimi investimenti: dopo il settore food, punta all’aerospazio. Il managing principal e fondatore di Investindustrial, Andrea Bonomi, ha parlato dei prossimi investimenti del colosso in Italia i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

bonomi investindustrial punta a investire in difesa e aerospazio per unire le piccole imprese in un campione nazionale in italia investiti 51 mld

© Ilgiornaleditalia.it - Bonomi (investindustrial) punta a investire in Difesa e Aerospazio per unire le piccole imprese in un "campione nazionale", in Italia investiti 5,1 mld

Altri contenuti sullo stesso argomento

bonomi investindustrial punta investireBonomi (Investindustrial): «Dopo il polo alimentare con Eataly e La Doria, ora tocca a difesa e aerospazio» - Adesso Andrea Bonomi e Investindustrial guardano alle aziende dell’elettronica, dell’ottica e dei sistemi di cybersecurity per aerospazio e difesa. Si legge su msn.com

Nella cucina di Andrea Bonomi: così Investindustrial ha creato un maxi-polo alimentare da 12 miliardi. Che guarda a Wall Street - Investindustrial mette un altro tassello nella costruzione di un grande polo della trasformazione alimentare, che oggi fattura 12 miliardi. Secondo milanofinanza.it

Investindustrial, Andrea Bonomi pronto a sbarcare a Tokyo - L’obiettivo è aumentare le operazioni delle portfolio company nella regione Investindustrial è pronta a espandersi in Asia. Scrive milanofinanza.it

Investindustrial rifornirà gli scaffali di Walmart - Colpo miliardario per Andrea Bonomi (nella foto) nel food degli Stati Uniti con il suo fondo, Investindustrial, che diventa così leader dei marchi privati (private label) a stelle e strisce. Si legge su ilgiornale.it

Andrea Bonomi mette mano al portafoglio: Investindustrial compra TreeHouse Foods per 2,9 miliardi di dollari - Il suo fondo Investindustrial ha siglato un accordo per acquistare TreeHouse Foods, gruppo americano quotato al Nyse e tra i ... Secondo affaritaliani.it

Investindustrial compra gli snack di TreeHouse Foods per 1,2 miliardi - Ieri il cda di TreeHouse Foods ha approvato all’unanimità un accordo per cedere a un fondo di Investindustrial il gruppo, in un’operazione ... Scrive repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Bonomi Investindustrial Punta Investire