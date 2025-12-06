Bonomi investindustrial punta a investire in Difesa e Aerospazio per unire le piccole imprese in un campione nazionale in Italia investiti 5,1 mld

Andrea Bonomi, managing principal e fondatore di Investindustrial Advisors, ha parlato dei suoi prossimi investimenti: dopo il settore food, punta all’aerospazio. Il managing principal e fondatore di Investindustrial, Andrea Bonomi, ha parlato dei prossimi investimenti del colosso in Italia i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bonomi (investindustrial) punta a investire in Difesa e Aerospazio per unire le piccole imprese in un "campione nazionale", in Italia investiti 5,1 mld

Altri contenuti sullo stesso argomento

Investindustrial mette un altro tassello nella costruzione di un grande polo della trasformazione alimentare, che oggi fattura 12 miliardi. Ultima acquisizione il gruppo Usa Treehouse Foods, per 2,9 miliardi. Da Eataly a La Doria, da Nexture a Sammontana, ecc - facebook.com Vai su Facebook

Bonomi (Investindustrial): «Dopo il polo alimentare con Eataly e La Doria, ora tocca a difesa e aerospazio» - Adesso Andrea Bonomi e Investindustrial guardano alle aziende dell’elettronica, dell’ottica e dei sistemi di cybersecurity per aerospazio e difesa. Si legge su msn.com

Nella cucina di Andrea Bonomi: così Investindustrial ha creato un maxi-polo alimentare da 12 miliardi. Che guarda a Wall Street - Investindustrial mette un altro tassello nella costruzione di un grande polo della trasformazione alimentare, che oggi fattura 12 miliardi. Secondo milanofinanza.it

Investindustrial, Andrea Bonomi pronto a sbarcare a Tokyo - L’obiettivo è aumentare le operazioni delle portfolio company nella regione Investindustrial è pronta a espandersi in Asia. Scrive milanofinanza.it

Investindustrial rifornirà gli scaffali di Walmart - Colpo miliardario per Andrea Bonomi (nella foto) nel food degli Stati Uniti con il suo fondo, Investindustrial, che diventa così leader dei marchi privati (private label) a stelle e strisce. Si legge su ilgiornale.it

Andrea Bonomi mette mano al portafoglio: Investindustrial compra TreeHouse Foods per 2,9 miliardi di dollari - Il suo fondo Investindustrial ha siglato un accordo per acquistare TreeHouse Foods, gruppo americano quotato al Nyse e tra i ... Secondo affaritaliani.it

Investindustrial compra gli snack di TreeHouse Foods per 1,2 miliardi - Ieri il cda di TreeHouse Foods ha approvato all’unanimità un accordo per cedere a un fondo di Investindustrial il gruppo, in un’operazione ... Scrive repubblica.it