Bonomi investindustrial punta a investire in Difesa e Aerospazio per unire le piccole imprese in un campione nazionale in Italia investiti 5,1 mld

Andrea Bonomi, managing principal e fondatore di Investindustrial Advisors, ha parlato dei suoi prossimi investimenti: dopo il settore food, punta all’aerospazio. Il managing principal e fondatore di Investindustrial, Andrea Bonomi, ha parlato dei prossimi investimenti del colosso in Italia i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Bonomi (investindustrial) punta a investire in Difesa e Aerospazio per unire le piccole imprese in un "campione nazionale", in Italia investiti 5,1 mld

Leggi anche questi approfondimenti

Bonomi (investindustrial) punta a investire in Difesa e Aerospazio per unire le piccole imprese in un "campione nazionale", in Italia investiti 5,1 mld Vai su X

Maxi colpo di Investindustrial nel food. Il fondo di Andrea Bonomi (assistito da Deutsche Bank, Lazard e Rbc Capital Markets) ha raggiunto un accordo per comprare TreeHouse Foods, gruppo quotato al Nyse attivo nella trasformazione alimentare specializz - facebook.com Vai su Facebook

Bonomi (Investindustrial): «Dopo il polo alimentare con Eataly e La Doria, ora tocca a difesa e aerospazio» - Adesso Andrea Bonomi e Investindustrial guardano alle aziende dell’elettronica, dell’ottica e dei sistemi di cybersecurity per aerospazio e difesa. Lo riporta msn.com