Bondi | Rossi concentrazione di incarichi
"La gestione del bene comune, soprattutto in una comunità delle dimensioni come la nostra, impone ogni tanto una riflessione sulla suddivisione dei compiti e dei ruoli. Questo per far sì che ogni ente operi nella maggiore serenità possibile". Queste le affermazioni di Lorenza Bondi, capogruppo Forza Italia-Udc-Nuovo Psi in consiglio comunale, a seguito dell'interrogazione presentata in merito alla pluralità di ruoli ricoperti da Carlo Rossi. Un intervento che arriva dopo l'elezione alla presidenza dell'Opera Metropolitana di Rossi "al tempo stesso – oasserva Bondi – presidente della Fondazione Mps, presidente dell'Accademia Chigiana e vice presidente di Toscana Life Sciences.
