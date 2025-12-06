Bolzano follia allo sportello informazioni | 21enne lancia bottiglie contro gli impiegati

Notizie.virgilio.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

A Bolzano un cittadino gambiano di 21 anni è stato arrestato per atti persecutori dopo aver aggredito uno sportello per senza fissa dimora. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

bolzano follia allo sportello informazioni 21enne lancia bottiglie contro gli impiegati

© Notizie.virgilio.it - Bolzano, follia allo sportello informazioni: 21enne lancia bottiglie contro gli impiegati

