Bologna i convocati per la Lazio | ancora ai box Freuler Skorupski e Vitik

Venticinque i giocatori selezionati da Italiano in vista del match contro i biancocelesti, valido per la 14ª giornata di Serie A. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Bologna, i convocati per la Lazio: ancora ai box Freuler, Skorupski e Vitik

CONVOCATI BOLOGNA Presente #Lucumi anche se sta gestendo un problemino al tendine. Convocato #Casale dopo lo stato febbrile di giovedì. Assenti #Skorupski, #Vitik e #Freuler Vai su X

Rassegna stampa - Il ritorno tra i convocati e una voglia matta di farsi trovare pronto (con, però, una soglia di rischio bassissima): Bologna, riecco Ciro Immobile - facebook.com Vai su Facebook

Bologna, i convocati per la Lazio: ancora ai box Freuler, Skorupski e Vitik - Venticinque i giocatori selezionati da Italiano in vista del match contro i biancocelesti, valido per la 14ª giornata di Serie A ... Lo riporta msn.com

Lazio-Bologna, i convocati di Italiano: Lucumi ce la fa, recuperato Casale - Il Bologna di Vincenzo Italiano vuole riprendere a correre e a sognare anche in campionato dopo aver pagato la tassa- Segnala tuttomercatoweb.com

Bologna, torna Immobile: le gerarchie con Castro e cosa fare al fantacalcio - Ci siamo: Ciro Immobile è pronto a ritornare in campo dopo il lungo infortunio. Scrive fantamaster.it

Lazio, Cataldi a sorpresa: Bologna nel mirino? Esami decisivi - Il centrocampista biancoceleste potrebbe già ritrovare la convocazione, per la panchina, contro il Bologna. Da msn.com

Lazio-Bologna, i convocati di Italiano: presenti Casale e Lucumí - L'allenatore dei felsinei ha diramato la lista dei convocati in vista della quattordicesima giornata contro i biancocelesti di Maurizio Sarri ... Da msn.com

Bologna, Immobile torna tra i convocati: si avvicina il suo ritorno all'Olimpico - Come la Lazio, anche i rossoblù saranno impegnati in Coppa Italia domani: la squadra di Italiano affronterà il Parma per gli ottavi di finale e proprio in occasione del match contro i ducali, Ciro Imm ... Segnala laziopress.it