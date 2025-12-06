Bologna controlli a tappeto in via Amendola Chiuso un negozio di monopattini e bici

Bologna, 6 dicembre 2025 - Giro di vite sugli esercizi commerciali di via Amendola, a Bologna, dove un intervento coordinato tra Polizia di Stato, Polizia locale, Guardia di finanza e altri enti di controllo ha portato alla sospensione di attività e a nuove sanzioni. L’operazione rientra nelle disposizioni del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e del tavolo interistituzionale guidato dalla Questura. Il provvedimento più significativo riguarda un negozio specializzato in monopattini e biciclette: il Questore ha disposto 15 giorni di sospensione dell’autorizzazione dopo che il controllo congiunto ha fatto emergere la mancata compilazione dei registri per la vendita di merce usata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

