Bologna blitz Pro Pal in Consiglio comunale

A Bologna esplode di nuovo la tensione in vista della partita di basket con una squadra israeliana. Questa volta non in strada, ma direttamente nel cuore delle istituzioni: il Consiglio comunale. Un gruppo di attivisti filopalestinesi fa irruzione a Palazzo d'Accursio e blocca il question time, trasformando l'aula in un palcoscenico di protesta. Un'azione rapida, studiata, per lanciare un messaggio preciso: la partita tra Virtus Bologna e Hapoel Tel Aviv, squadra israeliana, non deve essere giocata. Nonostante il blitz, il match si farà. Le forze dell'ordine sono già in stato di allerta e il prefetto ha disposto misure straordinarie di sicurezza, a partire dalla scelta del luogo dell'incontro, lontano dal centro storico, per evitare nuove scene di guerriglia urbana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Bologna, blitz Pro Pal in Consiglio comunale

Approfondisci con queste news

Francesca Albanese e le parole sull’assalto a La Stampa, il comune di Bologna ci sta ripensando sulla cittadinanza onoraria https://www.blitzquotidiano.it/politica/francesca-albanese-e-le-parole-sullassalto-a-la-stampa-il-comune-di-bologna-ci-sta-ripensando - facebook.com Vai su Facebook

#SerieA – HT: Bologna 0-0 Napoli Genoa 1-1 Fiorentina #SSFootball Vai su X

Nuovo blitz pro-Pal nel Consiglio di Bologna, stop ai lavori e studenti in fuga: cosa è successo - Un gruppo di attivisti irrompe in Consiglio a Bologna per contestare la partita Virtus–Hapoel, bloccando la seduta e creando tensione in aula. msn.com scrive

Virtus-Hapoel, blitz pro-Pal. Alta tensione in Comune - Irruzione degli attivisti di Giovani Palestinesi e Pap a Palazzo d’Accursio "Bloccate il match". Segnala msn.com

Protesta ProPal interrompe il consiglio comunale di Bologna: “Fermate la partita contro l’Hapoel Tel Aviv” - Una decina di attivisti ha impedito l’inizio del question time, poi la trattativa con il capo di gabinetto Sergio Lo Giudice. Lo riporta msn.com

Bologna, tensione tra corteo Pro Pal e forze dell’ordine in occasione di Virtus-Maccabi - BOLOGNA (ITALPRESS) – Momenti di tensione tra manifestanti Pro Pal e forze dell’ordine a Bologna. Secondo ilnordestquotidiano.it

Virtus Bologna-Maccabi Tel Aviv, scontri tra Pro Pal e polizia: otto agenti feriti - Prima e durante la partita di Eurolega tra Virtus e Maccabi Tel Aviv, ci sono stati disordini a Bologna tra i manifestanti Pro Pal e le forze dell'ordine impiegate per controllare il corteo di circa 5 ... Riporta sport.sky.it

Corteo pro-Pal per Virtus-Tel Aviv di Eurolega, notte di guerriglia a Bologna - Protesta per la presenza della squadra israeliana sotto le due torri. Si legge su rainews.it