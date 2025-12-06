. Il giorno 25 novembre, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il Liceo e Istituto tecnico Primo Levi di Bollate ha realizzato un’istallazione artistica dal titolo “I panni sporchi NON si lavano in casa. Stendi la violenza”. Gli studenti hanno ridato vita . 🔗 Leggi su Ilnotiziario.net

© Ilnotiziario.net - Bollate, all’Itcs Primo Levi si “stende” la violenza