Bodycam la prova con Unreal Engine 5.5 | la pesantezza del realismo

Tutti ricordiamo i primi trailer di Unreal Engine 5, le presentazioni tra 2020 e 2022 in cui Epic Games mostrò la nuova iterazione di un motore potente, le cui fondamenta si trovano in Nanite e Lumen per sfruttare il ray tracing e guardare al fotorealismo come il futuro del videogioco. Tutti sono rimasti a bocca aperta in occasione della demo The Matrix Awakens, rilasciata per celebrare il debutto nelle sale dell’ultimo film dell’iconico franchise. Ancor più scioccante fu il primo trailer di Unrecord nell’aprile 2023, pronto a promettere un FPS con visuale da bodycam e ambienti estremamente realistici. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Bodycam, la prova con Unreal Engine 5.5: la pesantezza del realismo

