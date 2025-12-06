Le grandi bocce sono tornate a Cagli con la gara nazionale individuale, primo Memorial Rino Casavecchia, organizzata nei giorni scorsi con grande successo di partecipazione e di pubblico, dalla Bocciofila Cagliese presieduta da Giorgio Grilli. Gran bel campo e alta partecipazione con quattrocento atleti di ogni categoria al via agli ordini del direttore di gara Roberto Rotatori. Tra loro anche alcuni nomi di prestigio del panorama nazionale della raffa visto che 66 dei 400 iscritti erano giocatori di categoria A. Al termine di una lunga giornata di partite, iniziata alle nove del mattino e terminata alle dieci di sera, il successo è andato a Davide Paolucci (Oikos Fossombrone) che in finale ha avuto la meglio con il punteggio di 12-1 su Gianfranco Bartoccioni (La Combattente Fano). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Bocce. Paolucci vince gara nazionale