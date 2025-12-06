Bocce in volo | si gioca in casa degli astigiani le due squadre sono prime con 7 punti Litorale scontro al vertice con la Sandamianese

Scontro al vertice per i marinelli del Litorale che questo pomeriggio fanno visita agli astigiani della Sandamianese nella gara valida per la terza giornata del campionato nazionale di serie B, girone 1 ovest, di bocce in volo. Dopo due giornate la squadra del commissario tecnico Antonio Bandoni (vice Fabrizio Bandoni) è in testa alla classifica con 7 punti in virtù del successo nel derby con il Rossi Fossone (12-10) e con i torinesi della Familiare (16-6), entrambi sui campi di viale Colombo. Un primato però proprio in condominio con gli astigiani, che invece hanno vinto 13-9 a Grugliasco e 16-6 con San Bernardo di Ivrea tra le mura amiche. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

