Blitz in casa a Siracusa cocaina nascosta nella cassaforte | sequestro record

Arrestato a Siracusa un uomo di 45 anni: in casa nascondeva 350 grammi di cocaina destinata allo spaccio. Sequestrati droga e materiale. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Blitz in casa a Siracusa, cocaina nascosta nella cassaforte: sequestro record

