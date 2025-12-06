Blitz antidroga allo Zen 2 di Palermo spacciatori bloccati tra le carcasse d' auto e nei sottoscala

Due uomini arrestati per spaccio nel quartiere ZEN 2 di Palermo: dosi di droga nascoste in auto abbandonata e nei vestiti, sequestrate anche 50 dosi. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Blitz antidroga allo Zen 2 di Palermo, spacciatori bloccati tra le carcasse d'auto e nei sottoscala

