Blitz al campo nomadi di Coltano | arrestati tre autori di furti

Lucca, 6 dicembre 2025 – In tre mesi avevano messo a punto dieci colpi nelle abitazioni tra Lucca e Piana. Giovedì i tre membri della banda sono stati arrestati a Pisa dai carabinieri in esecuzione della condanna definitiva per i reati di furto in abitazione e tentato furto aggravati in concorso, e trasportati nel carcere della stessa città per scontare le pene: 3 anni e 4 mesi per il 56enne Orhan Ahmed e il 31enne Turkjan Ahmed, entrambi di origini macedoni, e 4 anni e 10 mesi per Yamanco Adelsburg Gabrielli, 46enne di Merano. Il primo colpo era stato messo a segno dalla banda il 14 marzo a Castelvecchio di Compito, dove era stata portata via una medaglia al valore della prima guerra mondiale che apparteneva al marito dell’83enne proprietaria di casa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

