Blitz a Scampia sequestrati più di 5 chili di droga e una pistola Glock

Droga, pistola e munizioni: scatta il maxi sequestro a nord di Napoli. A Scampia, i Carabinieri del nucleo operativo della compagnia Napoli Stella hanno effettuato delle perquisizioni a largo raggio, con il contributo del nucleo cinofili, nel Parco delle Rose, isolato 7. All’interno di un vano di un sottoscala i militari hanno rinvenuto e sequestrato . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it © Teleclubitalia.it - Blitz a Scampia, sequestrati più di 5 chili di droga e una pistola Glock

