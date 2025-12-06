La giornata decisiva della fase a gironi dell’Elite 16 di Itapema ha regalato all’Italia un misto di rimpianti e conferme, con tre finali per il terzo posto che hanno riportato gli azzurri al centro della scena, dopo un debutto non semplice. La prima gioia arriva dalla Pool A, dove RossiViscovich si riscattano dopo la semifinale persa contro TrousilDzavoronok e piegano in rimonta gli inglesi BialokozBatrane con un netto 2-1 (23-25, 21-8, 15-8)). Dopo un primo set complicato, gli italiani cambiano marcia, dominano sul cambio palla e blindano un successo che vale fiducia e continuità. Arriva invece dalla Pool D il secondo sorriso tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Bis azzurro nel Round of 12 a Itapema. Cottafava/Dal Corso e Scampoli/Bianchi ancora in corsa!