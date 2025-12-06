Bis azzurro nel Round of 12 a Itapema Cottafava Dal Corso e Scampoli Bianchi ancora in corsa!
La giornata decisiva della fase a gironi dell’Elite 16 di Itapema ha regalato all’Italia un misto di rimpianti e conferme, con tre finali per il terzo posto che hanno riportato gli azzurri al centro della scena, dopo un debutto non semplice. La prima gioia arriva dalla Pool A, dove RossiViscovich si riscattano dopo la semifinale persa contro TrousilDzavoronok e piegano in rimonta gli inglesi BialokozBatrane con un netto 2-1 (23-25, 21-8, 15-8)). Dopo un primo set complicato, gli italiani cambiano marcia, dominano sul cambio palla e blindano un successo che vale fiducia e continuità. Arriva invece dalla Pool D il secondo sorriso tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Al termine del sesto dei nove incontri in programma, la nazionale maschile italiana occupa la seconda posizione nel round robin dei Campionati europei di curling in corso di svolgimento a Lohja in Finlandia. Il quartetto azzurro ha conquistato il quinto succes - facebook.com Vai su Facebook
Per il terzo anno consecutivo, Jannik SINNER non ha patito alcuna sconfitta nel Round Robin delle finali ATP di Torno e, come avvenuto dodici mesi or sono, ha confezionato un percorso netto non concedendo alcun set alla concorrenza. La principale novità r Vai su X
Bis azzurro nel Round of 12 a Itapema. Cottafava/Dal Corso e Scampoli/Bianchi ancora in corsa! - La giornata decisiva della fase a gironi dell’Elite 16 di Itapema ha regalato all’Italia un misto di rimpianti e conferme, con tre finali per il terzo ... Da oasport.it