Bini si esprime | Pio Esposito mi fa impazzire L’Inter deve agire sul mercato in fretta rinforzando una posizione precisa

Inter News 24 Bini riflette sul momento di Francesco Pio Esposito e dell’Inter di Cristian Chivu, dichiarando che una zona del campo va puntellata al più presto. Graziano Bini, ex calciatore ed esperto di calcio, ha rilasciato un’intervista a Oggisportnotizie.it, parlando della situazione attuale dell’ Inter e dei suoi giocatori. Il tema centrale è stato Francesco Pio Esposito, giovane talento della squadra, su cui Bini ha espresso opinioni contrastanti. Il commento di Bini si è concentrato sulle aspettative eccessive attorno al giovane attaccante: “Mi piace, ha qualità e coraggio, ma bisogna smetterla di esagerare. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Bini si esprime: «Pio Esposito mi fa impazzire. L’Inter deve agire sul mercato in fretta, rinforzando una posizione precisa»

