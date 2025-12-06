Bimbo morso da un centopiedi nascosto nella scarpa in Thailandia Il racconto del padre | Dolori lancinanti
A Fanpage.it Salvatore Virdis racconta la disavventura del figlio in Thailandia, morso da un centopiedi nascosto in una scarpa: "Dolore insopportabile, poi sono arrivate le complicazioni". 🔗 Leggi su Fanpage.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sorpresa! Non è un bimbo, non è una bimba… È un KING! Croccante, dorato e pronto a conquistare tutti al primo morso. E con lui arriva tutta la famiglia reale del fritto: supplì regali, arancini imperatori, crocchette reggenti e fiori di zucca coronati. Sempre ugu - facebook.com Vai su Facebook
Bimbo di 15 mesi azzannato al volto dal cane di famiglia, ricoverato per le profonde ferite - Un bimbo di poco più di un anno è stato ricoverato in ospedale dopo essere stato morso del cane di famiglia al volto. Si legge su ilmessaggero.it
Operato il bimbo di 15 mesi morso dal cane di famiglia - Le condizioni generali del bambino di 15 mesi ferito ieri dal cane di famiglia a Spoleto vengono definite "buone" dai medici che l’hanno sottoposto a un intervento chirurgico maxillo- Segnala rainews.it
Bimbo di 14 mesi morso al volto e alla testa dal cane di famiglia - Un bimbo di 14 mesi è stato morso al volto dal cane di famiglia lo scorso pomeriggio a Porto San Giorgio, nelle Marche. Segnala blitzquotidiano.it