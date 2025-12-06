Bimbo 8 è quasi morto folgorato dal cellulare nel letto
Un bambino di otto anni si è trovato in una situazione terribile a causa di un oggetto domestico che, al giorno d’oggi, tutti possiedono e utilizzano: un caricabatterie per cellulari. per saperne di più. Il 20 novembre, Lorenzo Lopez, 8 anni, era a letto con il telefono vicino a sé in carica, collegato a una prolunga. Lorenzo, che in quel momento indossava una collana, si sarebbe girato nel letto. Secondo sua madre, la collana sarebbe caduta nello spazio tra il cavo e il caricabatterie. Il bambino di otto anni è stato quindi colpito da una scossa elettrica dal caricabatterie. Ha cercato di gridare aiuto, ma non ci è riuscito perché era sotto shock. 🔗 Leggi su Newsner.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Sono mamma di un bimbo di quasi 3 anni e un anno fa ho deciso che meritavo di più… più tempo, più serenità, più libertà Avevo paura? Si ma non tanto.. Perché più della paura c’era il desiderio di costruire un futuro diverso per noi Ho scelto un’azien - facebook.com Vai su Facebook