Un bambino di otto anni si è trovato in una situazione terribile a causa di un oggetto domestico che, al giorno d’oggi, tutti possiedono e utilizzano: un caricabatterie per cellulari. per saperne di più. Il 20 novembre, Lorenzo Lopez, 8 anni, era a letto con il telefono vicino a sé in carica, collegato a una prolunga. Lorenzo, che in quel momento indossava una collana, si sarebbe girato nel letto. Secondo sua madre, la collana sarebbe caduta nello spazio tra il cavo e il caricabatterie. Il bambino di otto anni è stato quindi colpito da una scossa elettrica dal caricabatterie. Ha cercato di gridare aiuto, ma non ci è riuscito perché era sotto shock. 🔗 Leggi su Newsner.it

© Newsner.it - Bimbo, 8, è quasi morto folgorato dal cellulare nel letto