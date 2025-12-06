Bimbi nel bosco sul ricongiungimento pesa il parere negativo dei tutori | Restino in osservazione in comunità

La tutrice e la curatrice speciale dei tre minori di Palmoli (Chieti) hanno espresso un parere negativo sul ricongiungimento con i genitori, da cui sono stai allontanati a seguito di una ordinanza del tribunale dei Minori dell'Aquila. Ma è un parere non vincolante per la decisione sulla quale i giudici del tribunale per i minori devono ancora sciogliere la riserva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

