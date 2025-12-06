Bimbi intossicati all’asilo in aula le testimonianze dei vigili del fuoco

Prosegue al tribunale di Ascoli il processo riguardante il caso di intossicazione da monossido di carbonio che il 7 gennaio 2021 colpì 38 bambini che frequentavano l’asilo di Comunanza. Nel corso dell’ultima udienza sono stati sentiti alcuni vigili del fuoco che quel giorno intervennero dopo che era stato lanciato l’allarme. Il primo accesso lo effettuarono il 9 novembre 2020 quando si registrò la prima fuga di gas e poi il 7 e l’8 gennaio 2021. Hanno riferito degli accertamenti compiuti in quei giorni che evidenziarono la presenza di monossido di carbonio all’interno del piccolo bagno, a fianco della stanza dove erano ospitati i bambini che avvertirono malori. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

