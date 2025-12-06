Bim Street Art Bellaria si prepara ad ospitare i nuovi murales d' autore
Torna a Bellaria Igea Marina il progetto Bim Street Art, cha in questo fine 2025 consegnerà alla città un intervento di rigenerazione urbana lungo via Mar Mediterraneo: articolato in quattro azioni artistiche ispirate alle storie del mare, in un dialogo tra passato e presente che valorizza. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
Altre letture consigliate
In arrivo a Bellaria Igea Marina una serata imperdibile per i fan di Lady Gaga e gli amanti della musica "MONSTERS NEVER DIE" Lady Gaga Tribute Cinema Teatro Astra BIM Sabato 6 dicembre, ore 21.00 - facebook.com Vai su Facebook
Cinque pareti abbellite da splendidi murales: Bellaria celebra la street art - Bellaria Igea Marina si tuffa nella creatività e nell’arte di strada: al via infatti oggi la cinque giorni – dal 30 giugno al 4 luglio – dal titolo ‘Bim Street Art. Da altarimini.it
Bellaria, la street art colora i negozi - Gli artisti del Bim street art festival entrano nei negozi dell’Isola dei platani, per dipingere carrelli, scarpe, tavole da skate, ma anche serrande e facciate. Lo riporta corriereromagna.it
A Bellaria un festival e cinque pareti per promuovere la Street Art - L’Amministrazione Comunale di Bellaria Igea Marina si apre nuovamente all’arte di strada, dopo l’opera con cui Gola Hundun ha dato un nuovo volto al Palazzo del Turismo, attraverso l’iniziativa dal ... Lo riporta newsrimini.it
Bellaria: Rumore BIM Festival: dopo le Semifinali Nazionali arriva la Finalissima - Mercoledì 26 luglio, si è svolta la terza tappa delle Semifinali Nazionali del contest artistico “Rumore BIM Festival” all’Arena Roma di Bellaria Igea Marina con una serata di spettacolo ed ... Come scrive chiamamicitta.it
All’ex fornace arriva il laboratorio di Bim Street Art - "Un contenitore artistico e culturale diffuso, con baricentro ideale collocato nella nostra ex Fornace, che renderà Bellaria Igea Marina un grande laboratorio all’aperto per cinque giorni". Secondo ilrestodelcarlino.it
Rumore BIM Festival: Bellaria Igea Marina celebra la Carrà - L'evento è organizzato da Anteros Produzioni, guidata dal Patron Nazzareno Nazziconi in collaborazione con la Fondazione Verdeblu, con il patrocinio del Comune di Bellaria Igea Marina. Riporta tgcom24.mediaset.it