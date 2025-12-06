Bilancio la maggioranza risponde | Pesano i tagli governativi

La maggioranza centese (nella foto il segretario Pd Cortesi) risponde a Fratelli d’Italia sulla manovra, affermando come la posizione espressa decontestualizzasse i dati per difendere il governo e ribadendo come la manovra di bilancio indebolirebbe enti locali e servizi. "Fd’I – spiegano – cita la Missione 2 del Servizio Studi della Camera che mostra un aumento delle risorse statali agli enti. Il valore cresce, ma non significa che ogni Comune riceva maggiori risorse: si tratta di un dato nazionale che non tiene conto di inflazione e tagli. L’ Anci ricorda che restano in piedi pesanti tagli che continuano a gravare sui bilanci comunali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, la maggioranza risponde: "Pesano i tagli governativi"

Scopri altri approfondimenti

+++ Caos all'Ars, M5s e Pd abbandonano la commissione Bilancio: “La maggioranza sta stravolgendo la manovra” +++ Cosa è successo https://qds.it/caos-ars-m5s-pd-commissione-bilancio-manovra-politica/ - facebook.com Vai su Facebook

“Bilancio di previsione dell’Assemblea legislativa 2026-2028”. Approvato a maggioranza in Prima commissione l’atto proposto dall’ufficio di presidenza di Palazzo Cesaroni #regioneumbria #umbria consiglio.regione.umbria.it/informazione/n… Vai su X

Comolli, il bilancio (e il giudizio) dei primi 60 giorni alla Juventus - Il manager scelto da Elkann paga gli errori del passato: gli esuberi pesano per 120 milioni di euro. Riporta panorama.it

Spes, un bilancio sano: "Ma sulle casse pesano le manutenzioni urgenti" - L’assemblea dei soci della Spes (Società pistoiese di edilizia sociale) ha approvato all’unanimità il Bilancio d’esercizio 2024, che si chiude con un utile ante imposte di 102mila euro, segnando il ... Da lanazione.it

Polemiche sul bilancio. Farolfi risponde a Brogi:: "Da lui critiche inutili" - Dopo le critiche del consigliere comunale di minoranza Lorenzo Brogi, che aveva ... Secondo ilrestodelcarlino.it

Il bilancio al voto il sindaco: «Sicuro sulla maggioranza» - Rinviato, oltre la scadenza di legge, l’approvazione del bilancio comunale di Mortara. Segnala laprovinciapavese.gelocal.it

Bilancio Ue, maggioranza Ursula boccia proposta Von der Leyen/ “No a tagli a fondi per Regioni e agricoltori” - Il piano di bilancio di Ursula von der Leyen per l’Unione Europea è diventato un caso politico: l’alleanza che aveva sostenuto la sua elezione a presidente della Commissione lo ha bocciato con una ... Secondo ilsussidiario.net

Camera, il sì al bilancio: cala la spesa ma pesano caro bollette e pensioni - Cala la spesa, ma pesano il caro bollette e i costi delle pensioni, destinati a salire nel prossimo biennio dopo la frenata di quest’anno. Si legge su ilsole24ore.com