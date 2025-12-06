La 10 km sprint maschile della prima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di biathlon, in corso ad Oestersund, in Svezia, vede la stessa doppietta norvegese dell’individuale, con Johan-Olav Botn davanti al connazionale Martin Uldal, mentre chiude terzo il transalpino Quentin Fillon Maillet. In casa Italia in migliore è Tommaso Giacomel, ottavo, ma va a punti anche Lukas Hofer, 28°, invece si qualifica alla pursuit di domani pure Elia Zeni, 58°, mentre non ce la fanno Patrick Braunhofer, 66°, Daniele Cappellari, 68°, e Didier Bionaz, 71°. I primi tre trovano lo zero al poligono: così come accaduto nell’individuale, si registra la vittoria del norvegese Johan-Olav Botn, primo in 24’26?3, davanti al connazionale Martin Uldal, alla piazza d’onore a 11?1, ed al transalpino Quentin Fillon Maillet, sul gradino più basso del podio a 14?3. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Biathlon, Tommaso Giacomel centra la top ten nella sprint vinta da Botn. Lukas Hofer a punti ad Oestersund