Biancorossi in fiducia dopo la vittoria all’ultimo minuto con il Montevarchi Terranuova il giramondo Cardoso | La salvezza è alla nostra portata

"Tra i miei obiettivi principali, oltre a migliorarmi, c'è quello di raggiungere la salvezza insieme alla squadra". Sono le prime parole di Ricardo Cardoso, l'attaccante classe 2001 da poco arrivato alla corte di Becattini per rafforzare il reparto offensivo del Terranuova Traiana. Entrato per 7 minuti nella trasferta di Trestina, in campo invece dal 22' del secondo tempo nella gara interna al Matteini contro il Montevarchi, dove è stato l'artefice dell'assist vincente a Marini per la rete del definitivo 1-0. "Sono state due partite molto difficili - ha affermato l'ala sinistra - perché in entrambe abbiamo giocato in dieci.

