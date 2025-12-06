Bianco Tessuti investe Restauro impresa arte in un solo spazio ritrovato
È un ritorno all’identità tessile di Prato quello che prende forma in via Ciulli 28, dove un antico manufatto industriale torna a nuova vita grazie alla volontà di cinque imprenditori che hanno scelto di investire nel recupero dell’edificio. Si tratta della sede del lanificio Vannucchi, utilizzato poi durante la guerra come deposito per le munizioni. Uno spazio che oggi rinasce come showroom, archivio e luogo di produzione di Bianco Tessuti, azienda pratese che dal 2019 realizza tessuti di fascia medio-alta, interamente disegnati e prodotti a Prato. La ristrutturazione dell’immobile di oltre 2500 metri quadri, firmata dagli architetti Luca Gambacorti e Francesca Doni dello studio Lato, ha seguito un principio chiaro: non snaturare. 🔗 Leggi su Lanazione.it
