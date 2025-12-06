Best Woman a Fiumicino | viabilità provvisoria per la gara podistica
Fiumicino, 6 dicembre 2025 – L’Associazione Sportiva Dilettantistica “Atletica Villa Guglielmi” ha organizzato la gara podistica competitiva e non, “32^ Edizione della Best Woman”, patrocinata dal Comune di Fiumicino, in programma per il 7 Dicembre. Per poter realizzare l’evento sportivo, sarà istituita la seguente disciplina di traffico provvisoria, in zona Isola Sacra e Fiumicino, valida per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni: Dalle ore 08,00 alle ore 10,30 e comunque fino al termine del passaggio dei partecipanti: istituzione di divieto di sosta in Via della Torre Clementina nel tratto compreso tra Via delle Ombrine e il Ponte 2 Giugno e in Largo dei Delfini piazzale antistante i civici 1 – 4, fino alla salita del Ponte 2 Giugno. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
