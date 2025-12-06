Bertilla Gasparini investita e uccisa da un' auto mentre attraversa la strada vicino a casa Via Salsa chiusa al traffico

SANTA MARIA DEL ROVERE (TREVISO) - Nel primo pomeriggio di sabato 6 dicembre il conducente di un'auto ha investito e ucciso una donna anziana in via Tommaso Salsa a Santa Maria del. 🔗 Leggi su Ilgazzettino.it © Ilgazzettino.it - Bertilla Gasparini investita e uccisa da un'auto mentre attraversa la strada vicino a casa. Via Salsa chiusa al traffico

