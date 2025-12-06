Berlino protesta contro la leva | Non ci manderete in guerra

Gli organizzatori contestano le priorità di spesa del governo, accusando Berlino di destinare fondi crescenti alla difesa. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Berlino, protesta contro la leva: “Non ci manderete in guerra”

A Berlino la protesta contro la leva: "Non ci manderete in guerra" - A Berlino circa tremila persone sono scese in strada contro il nuovo modello di servizio militare approvato dal Bundestag. Come scrive quotidiano.net

Germania, svolta sulla leva militare: il nuovo servizio “volontario obbligato” che divide il Paese - Il Bundestag approva la riforma voluta da Friedrich Merz: questionari obbligatori, visite mediche per i diciottenni e volontariato retribuito. Scrive giornalelavoce.it

In migliaia contro la riforma della leva - Leggi su Il Fatto Quotidiano l'articolo in edicola "In migliaia contro la riforma della leva" pubblicato il 6 Dicembre 2025 a firma di fq ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Germania, protesta contro l'approvazione della riforma della leva - A Berlino, circa 3 mila persone hanno preso parte a una manifestazione contro la controversa nuova legge sul servizio militare, approvata ... notizie.tiscali.it scrive

Protesta Migliaia di ragazzi in strada contro la leva in Germania - Migliaia di ragazzi hanno protestato in Germania contro la riforma della leva passata oggi in Parlamento, marinando la scuola. Segnala bluewin.ch

In Germania si manifesta contro il riarmo e la leva militare - Questa settimana è iniziata la mobilitazione contro il riarmo e la legge che reintroduce la leva semi- Da quibrescia.it