Benessere e socialità Le Mura diventano palestra
GROSSETO Le Mura Medicee tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto con il nuovo appuntamento di Sport sulle Mura, l’iniziativa promossa dal Cluster Sport di Confartigianato Imprese Grosseto con il patrocinio del Comune e dell’Istituzione Le Mura. Dopo la buona partecipazione registrata nelle prime uscite, il progetto prosegue oggi con una mattinata dedicata al movimento, al benessere e alla socialità in uno degli spazi più suggestivi della città. L’appuntamento è per oggi al Bastione Maiano, punto di ritrovo scelto per valorizzare un tratto particolarmente scenografico del complesso mediceo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altre letture consigliate
“SeBaila” accende il Quarticciolo: il 9 e 10 dicembre due giornate di danza, socialità e benessere per centinaia di anziani Roma, Quarticciolo – Il 9 e 10 dicembre il Circolo Anziani del Quarticciolo ospiterà “SeBaila”, un evento dedicato all’inclusione, al movim - facebook.com Vai su Facebook
Benessere e socialità. Le Mura diventano palestra - Appuntamento al Bastione Maiano per attivittà sportive accessibili a tutti. Come scrive msn.com