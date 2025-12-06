Benessere e socialità Le Mura diventano palestra

GROSSETO Le Mura Medicee tornano a trasformarsi in una palestra a cielo aperto con il nuovo appuntamento di Sport sulle Mura, l’iniziativa promossa dal Cluster Sport di Confartigianato Imprese Grosseto con il patrocinio del Comune e dell’Istituzione Le Mura. Dopo la buona partecipazione registrata nelle prime uscite, il progetto prosegue oggi con una mattinata dedicata al movimento, al benessere e alla socialità in uno degli spazi più suggestivi della città. L’appuntamento è per oggi al Bastione Maiano, punto di ritrovo scelto per valorizzare un tratto particolarmente scenografico del complesso mediceo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

