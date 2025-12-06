Benemerenze Sportive 2025 | Avellino festeggia i suoi protagonisti

Il delegato del CONI di Avellino, prof. Giuseppe Saviano, ha celebrato i suoi protagonisti dello sport con la cerimonia di consegna delle Benemerenze Sportive 2025 nella Sala Blu dell’ex carcere borbonico di Avellino, in cui hanno partecipato atleti, dirigenti, tecnici e società distintisi nel. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

#Cronaca #Sport Benemerenze sportive 2025: cerimonia di premiazione all’ex Carcere Borbonico di Avellino. - facebook.com Vai su Facebook

Maiori si distingue nello sport: Lisa Marie Franzese e Veronica Guida premiate alla Cerimonia delle Benemerenze CONI ad Avellino - Venerdì 5 dicembre 2025, l'ex Carcere Borbonico di Avellino ha fatto da prestigiosa cornice alla tradizionale Cerimonia di Premiazione delle Benemerenze Sportive organizzata dal prof. Secondo ilvescovado.it

Sabatino Fonso premiato come Eccellenza Irpina nello Sport e nel Basket - In un’emozionante cerimonia svoltasi nella giornata di ieri, Sabatino Fonso è stato insignito del prestigioso riconoscimento di “Eccellenza Irpina nello Sport”, un tributo alla sua carriera lunga e ri ... Segnala irpinianews.it

Parata di glorie ed eccellenze sportive al Villaggio dei Ragazzi a Maddaloni per la consegna delle benemerenze Coni - MADDALONI (Caserta) – Manfredo Fucile, indimenticato cestista per anni pendolare tra Maddaloni e Caserta dove ha giocato con la Libertas nella storica palestra di via Marconi, e con la Juve Caserta ne ... Come scrive ecodicaserta.it

Il Coni premia Giuseppe Albanese - Si rinnova da parte del CONI di Avellino presieduto dal delegato prof. corriereirpinia.it scrive

Coni Lazio. Consegnate le benemerenze sportive - Tra i premiati Martina Centofanti, Marco Lodadio, Andy Diaz, Lorenzo Simonelli, Roberta Bruni, Silvia Di Pietro ... Secondo rainews.it

A Cuneo brillano le stelle dello sport: in Sala San Giovanni la cerimonia di consegna delle benemerenze nazionali CONI [FOTO e VIDEO] - Si è svolta nella serata di ieri, mercoledì 26 novembre, l’annuale cerimonia di consegna delle benemerenze nazionali CONI. Come scrive targatocn.it