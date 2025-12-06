È iniziata solamente ieri la preparazione del Parma in vista della sfida di lunedì pomeriggio all’Arena contro il Pisa. I "ducali" sono scesi in campo infatti nella serata di mercoledì, perdendo per 2-1 in rimonta il derby emiliano contro il Bologna, dovendo così salutare la Coppa Italia agli ottavi di finale. Una sconfitta a testa alta, però, per la squadra di Cuesta (foto), che rappresenta un’iniezione di fiducia in vista della partita con gli uomini dell’ex Gilardino, vicino al ritorno in panchina prima di scegliere definitivamente il Pisa. "Ora non dobbiamo pensare tanto al Bologna, ma al Pisa, che per noi è la partita più importante, uno scontro diretto. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Benedyczak non ha dubbi: "All’Arena per vincere"