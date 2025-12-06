Due anticipi di campionato in Eccellenza e Promozione che interessano le squadre grossetane. Oggi infatti sia Belvedere che Atletico Maremma scenderanno in campo per uno dei tanti turni d’anticipo della stagione. Per quanto riguarda il girone A di Eccellenza, il Belvedere di mister Nicola Giallini alle 14.30 sarà impegnato in trasferta sul campo della Real Cerretese per la quindicesima giornata di campionato: grossetani che sono quarti in classifica con 22 punti e reduci dalla vittoria casalinga contro la ex primatista Zenith Prato; la Real Cerretese gravita invce a metà classifica con 17 punti, a dimostrazione di quanto sia corta la classifica del girone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Belvedere va in trasferta con la Real Cerretese. Atletico Maremma anticipa