Tutto pronto per il ritorno di Belve Crime, lo spin-off di “Belve” di Francesca Fagnani, che riporterà in studio alcuni dei più noti protagonisti dei casi di cronaca nera che continuano a far discutere. Scopriamo quando inizia su Rai2 e le anticipazioni. Belve Crime 2025, quando inizia su Rai2. Dopo il grandissimo successo della quinta stagione di Belve, Francesca Fagnani torna su Rai2 con lo spin-off “ Belve Crime “, ideato e condotto dalla giornalista e prodotto da Fremantle. Il programma inizierà da martedì 9 dicembre 2025 in prima serata su Rai2 con due puntate che si preannunciano imperdibili. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Belve Crime torna su Rai2 con Francesca Fagnani: ecco quando in tv