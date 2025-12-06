Belén Rodriguez | brutto periodo e decisione lavorativa importante
Negli ultimi giorni Belén Rodriguez è tornata al centro della scena con un racconto personale e diretto. L’intervista sul palco di Vanity Stories – in cui è apparsa provata – ha acceso l’attenzione sul suo stato di salute emotiva. La conduttrice non si è nascosta: ha spiegato di attraversare un periodo complicato e di aver assunto tranquillanti prima dell’incontro. Da qui, una decisione concreta per alleggerire l’agenda e riconquistare equilibrio, con il sostegno dei colleghi e delle persone a lei più vicine. Il grave motivo della lite tra Belen e Cecilia Rodriguez Belen Rodriguez: il momento in pubblico che ha fatto preoccupare. 🔗 Leggi su Anticipazionitv.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le parole di Cecilia Rodriguez a #Verissimo sulle emozioni della maternità: “Era un momento che desideravo da un sacco di tempo” - facebook.com Vai su Facebook
Belen Rodriguez e la depressione: i vip che hanno raccontato la malattia, da Sgarbi a Tiziano Ferro - E questo ce lo ricordano le storie — sincere, crude, vere — di alcuni personaggi molto amati e pubblici, ... Come scrive msn.com