Belén Rodriguez | brutto periodo e decisione lavorativa importante

Negli ultimi giorni Belén Rodriguez è tornata al centro della scena con un racconto personale e diretto. L'intervista sul palco di Vanity Stories – in cui è apparsa provata – ha acceso l'attenzione sul suo stato di salute emotiva. La conduttrice non si è nascosta: ha spiegato di attraversare un periodo complicato e di aver assunto tranquillanti prima dell'incontro. Da qui, una decisione concreta per alleggerire l'agenda e riconquistare equilibrio, con il sostegno dei colleghi e delle persone a lei più vicine.

