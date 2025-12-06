Beccato con un chilo di marijuana e 3500 euro in contanti | 56enne arresto nel Siracusano
Uno spacciatore di 56 anni è stato arrestato in flagranza di reato da carabinieri di Sortino, nel Siracusano. L’uomo, con precedenti per spaccio di sostanza stupefacenti, era alla guida di un’auto che trasportava un chilo di marijuana. Oltre alla droga militari dell’Arma hanno anche sequestrato 3.500 euro in contanti trovati, durante un successiva perquisizione domiciliare, nella sua abitazione.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
