Beautiful anticipazioni dall’8 al 13 dicembre 2025 | Deacon nota qualcosa di strano sul cadavere di Sheila

Un particolare notato all'ultimo minuto da Deacon Sharpe rischia di mettere in discussione tutto quanto. Nel corso delle prossime puntate di Beautiful, l'uomo decide infatti di organizzare una cerimonia funebre per la sua amata Sheila Carter, ma al momento della cremazione del cadavere si accorge del fatto che non manca il dito del piede che la donna si era amputato. Una scoperta che manda in tilt Deacon. Maggiori info su quello che accadrà nelle anticipazioni che seguono.

