B&B abusivi e alberghi fantasma nel 2025 a Roma recuperati due milioni di euro di tasse evase

Romatoday.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Case vacanza trasformate in alberghi, attività completamente abusive, tasse di soggiorno non versate. Il sottobosco del turismo mordi e fuggi di Roma è popolato da migliaia di attività che non sempre operano nel rispetto dei regolamenti e della legge, e causano un danno economico e d'immagine. 🔗 Leggi su Romatoday.it

