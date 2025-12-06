Basta chiamare vittima chi vittima non è
Caro direttore Feltri, vorrei un suo parere su una vicenda che in questi giorni ci ha occupato, e direi, distratto, per più di una settimana: la scomparsa di Tatiana Tramacere. Per dieci giorni abbiamo sentito parlare di ennesimo femminicidio, di ragazza fragile catturata da un mostro, di sequestro, droga, manipolazione mentale. Le sue foto ovunque, le prime pagine, i plastici, i parenti che parlavano di lei già al passato, come se fosse defunta. Poi scopriamo che era viva, in salute, a pochi metri da casa, nella mansarda di un conoscente, libera di muoversi, libera di uscire, e, a quanto pare, perfettamente consapevole. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
