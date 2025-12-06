Bassa Piacentina nel mirino die ladri cinque tentativi di furto in un giorno

Ilpiacenza.it | 6 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 5 dicembre, un’intera giornata di tentati furti ha colpito alcuni comuni della Bassa Piacentina (Monticelli, Castelvetro e Cortemaggiore), segnando una serie di episodi che hanno suscitato preoccupazione tra i residenti. Cinque tentativi di furto, tutti avvenuti nello stesso giorno, quasi. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

